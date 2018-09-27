Vodafone покажет "Кино" абонентам SuperNet

27 сентября 2018, 11:15

Vodafone дарит пакет «Кино Плюс» всем новым клиентам линейки тарифов Vodafone SuperNet.



С 24 сентября и до 24 декабря этого года все клиенты, которые подключатся к тарифам Vodafone SuperNet Start, Pro или Unlim, а также все клиенты, которые перейдут на тариф Vodafone SuperNet Unlim, в дополнение к пакетным услугам получат доступ к кино-контенту в пакете «Кино Плюс» в течение 3 месяцев.

«Кино Плюс» ‒ это один из пакетов услуги Vodafone TV, который дает доступ к просмотру телеканалов TV1000, TV1000 Action, VIP Comedy, VIP Comedy HD, Sony Sci-Fi, Sony Channel, Sony Turbo, ТV-XXI, Наше улюблене кіно, Zee TV, Еврокино, Kvartal TV, TV1000 World Kino, Paramount Comedy, Dorama, Star Family, Star cinema HD, Kino Polska Int., Filmbox, Film box Arthouse. Только для участников акции в пакете «Кино Плюс» будут доступны телеканалы Fox и Fox Life. Помимо телеканалов, пакет также включает трейлеры кинофильмов, фильмы и мультфильмы из каталога, эфирные и онлайн-радиостанции, кинозалы Комедия, Боевик, Comedy Club, Мелодрамы и Ужасы.

Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно подключить любой из тарифов Vodafone SuperNet или перейти в тариф Vodafone SuperNet Unlim и набрать USSD команду *326#. Для просмотра кинофильмов и телеканалов в пакете «Кино Плюс», нужно установить приложение Vodafone TV из любого магазина приложений или воспользоваться web-версией tv.vodafone.ua.

