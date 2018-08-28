Vodafone предложил 20% кешбек при покупке 4G смартфонов в магазинах Vodafone

28 августа 2018, 9:45

К началу нового учебного года Vodafone Украина предложил заработать на покупке смартфона.

До 30 октября 2018 г. во всех магазинах Vodafone Украина при покупке 4G смартфонов Nokia 3 или Nokia 5 на бонусный счет возвращается 20% от стоимости смартфона.

Эти деньги можно использовать в течение полугода для оплаты услуг мобильной связи: абонентской платы и звонков, интернета и роуминга, обмена SMS сообщениями. Посетители магазинов Vodafone смогут не только вернуть часть денег от покупки – 720 грн при покупке Nokia 5 и 540 грн при покупке Nokia 3 – но и приобрести смартфоны по акционной цене.

Для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно приобрести один из акционных смартфонов, выбрать тарифный план SuperNet Pro или SuperNet Unlim и отправить SMS с текстом «20%» на номер 7754 при подключении к SuperNet Pro или 7755 при подключении к SuperNet Unlim. После этого 20% стоимости купленного смартфона будет зачислено на бонусный счет в течение 24 часов.