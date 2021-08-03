Экран Samsung Galaxy A51 нуждается в эффективной защите

3 августа 2021, 13:25

Samsung Galaxy A51 был одним из крупнейших представителей Samsung среднего класса в 2020 году. Сегодня доступна более новая версия этого устройства - Samsung Galaxy A52 5G, который был выпущен в марте 2021 года по цене 499 долларов.

Но Galaxy A51 по-прежнему пользуется популярностью, поэтому рассмотрим его сильные и слабые стороны.

Качество сборки

Samsung Galaxy A51 сделан из материала, который Samsung называет «Glasstic». Это дает ощущение более высокого качества, чем телефоны из чистого пластика, но определенно не так премиально, как в серии Samsung Galaxy S21. В конце концов, это все еще пластик. Телефон гладкий, но не скользкий, весит всего 158 грамм.

Обод устройства выполнен из алюминия и выглядит довольно качественно. Справа вы найдете кнопку питания и качельки регулировки громкости, а также порт USB-C, динамики и разъем для наушников внизу. На левой стороне телефона находится лоток для двух SIM-карт, в который помещаются две SIM-карты и SD-карта объемом до 512 ГБ.

6,5-дюймовый OLED

Для телефона стоимостью менее 400 долларов у Samsung Galaxy A51 удивительно хороший дисплей. В большинстве телефонов среднего класса вместо OLED используются ЖК-дисплеи.

Samsung же разместил большой OLED-экран с довольно большим количеством пикселей - 2400 x 1080. Цвета резкие и яркие, что характерно для панелей Samsung.

Это удивительно хороший дисплей для такого недорогого телефона. Поэтому необходимо позаботиться о его сохранности и купить чехол на галакси а51.

В смартфоне есть встроенный в дисплей оптический сканер отпечатков пальцев. К сожалению, сканер отпечатков пальцев работает медленно и неточно. Поэтому лучше использовать для скорости и точности разблокировку по лицу или через PIN-код.

Производительность похуже

С чипом Exynos 9611 и всего 4 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации мы не ожидали, что производительность Samsung Galaxy A51 будет высокой. После некоторого использования устройства и проведения тестов это подтвердилось.

Samsung Galaxy A51 работает достаточно медленно. Вы можете почувствовать задержку открытия приложений и в многозадачности. Телефон использовал 1,9 ГБ из 4 ГБ доступной оперативной памяти даже при закрытых приложениях, что является плохим признаком. В ходе нашего тестирования мы пришли к выводу, что современным версиям Android для бесперебойной работы требуется около 6 ГБ ОЗУ, и это было подтверждено этим устройством.

Время автономной работы

Samsung Galaxy A51 имеет довольно большую батарею на 4000 мАч. Можно надеяться, что с маломощным процессором и небольшим объемом оперативной памяти у устройства будет убийственное время автономной работы. Телефон может работать до двух дней.

A51 поддерживает зарядку 15 Вт, что на сегодня является далеко не самым быстрым решением.

Камеры Galaxy A51

Основная камера: 48 МП, f / 2,0, 26 мм, 1 / 2,0 дюйма, PDAF

Широкоугольный: 12 МП, f / 2,2, 123 град.

Макро: 5 МП , f / 2,4

Глубина: 5 МП , f / 2,2

Фронтальная: 32 МП, f / 2,2, 26 мм, 1 / 2,8 дюйма

Для телефона стоимостью менее 400 долларов у Galaxy A51 есть несколько приличных камер. Есть основной 48-мегапиксельный датчик, который позволяет снимать 12-мегапиксельные изображения, а также широкоугольные и макрообъективы, датчик глубины и 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Цвета в целом хорошие, но A51, как правило, слишком сильно перенасыщал определенные цвета, такие как синий и зеленый. Это, вероятно, сделает небо и растения яркими, но некоторые изображения будут выглядеть немного мультяшными. Тем не менее, Samsung всегда делал это со своими системами каме.

Датчик глубины, похоже, немного помог, и он работает не только с людьми и животными. Хотя боке определенно могло выглядеть немного более естественным, обнаружение объектов и вырезка были довольно точными. Распознавание волос осталось нечетким, но это обычное явление для искусственного боке. В этом режиме кожа смягчается больше, чем хотелось бы.

Селфи-камера тоже оказалась неплохой, с приличным динамическим диапазоном и цветом. Резкость была довольно хорошей, хотя цвета все еще перенасыщены, например, зеленый и синий.