Флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra предстал в прозрачном защитном чехле

10 ноября 2020, 12:15

Известный источник утечек Slashleaks опубликовал изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, официальная презентация которого ожидается 14 января следующего года. Аппарат показан в прозрачном силиконовом чехле.

Модель Galaxy S21 Ultra станет старшим представителем серии, в которую также войдут Galaxy S21 и Galaxy S21+. Новые рендеры подтверждают наличие у смартфона дисплея Infinity-O с небольшим отверстием по центру в верхней области для одинарной фронтальной камеры. Экран обрамлён узкими рамками со всех четырёх сторон.



Сзади можно видеть массивный блок многомодульной камеры с четырьмя оптическими элементами и вспышкой. Ходят также слухи, что камера может получить пять оптических блоков. В любом случае рендеры дают представление о размерах и расположении данной системы.



Стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников не предусмотрено. В нижней части корпуса располагается симметричный порт USB Type-C, в одной из боковых частей — физические кнопки управления.

По неофициальным данным, оснащение Galaxy S21 Ultra будет включать процессор Qualcomm Snapdragon 875 или Samsung Exynos 2100, экран размером 6,8 дюйма по диагонали, а также батарею ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки. Операционная система — Android 11

(c) 3dnews