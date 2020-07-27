Уточнена конфигурация квадрокамеры смартфона Samsung Galaxy M51

27 июля 2020, 9:15

Ресурс SamMobile, часто публикующий достоверную информацию о новинках Samsung, обнародовал очередную порцию данных о характеристиках смартфона среднего уровня Galaxy M51.

О подготовке названного аппарата мы уже сообщали. Устройству с кодовым обозначением SM-M515F приписывают наличие восьмиядерного процессора Snapdragon 730 с частотой до 2,2 ГГц, до 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт. За питание якобы будет отвечать мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной подзарядки. Операционная система — Android 10.



Новые данные касаются системы камер. Утверждается, что четверной основной блок вберёт в себя 64-мегапиксельный датчик, 12-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой, а также макромодуль и сенсор глубины. Разрешение последних двух компонентов может составить 5 млн пикселей. Фронтальная камера, по слухам, сможет формировать 32-мегапиксельные изображения.



Между тем сведения о модели SM-M515F появились в базе организации Wi-Fi Alliance. Говорится о поддержке беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц.