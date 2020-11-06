Samsung Galaxy M62 выйдет в следующем году

Ресурс SamMobile сообщает о том, что компания Samsung готовит расширение семейства смартфонов Galaxy M-серии: в него войдёт ещё один аппарат с аккумулятором большой ёмкости.
В текущем году дебютировал смартфон Samsung Galaxy M51 (показан на изображениях), оборудованный батареей на 7000 мА·ч. Она обеспечивает до 34 часов воспроизведения видео, до 24 часов работы в Интернете через Wi-Fi и до 64 часов разговоров в сотовой сети LTE.
Проектируемый аппарат фигурирует под кодовым обозначением SM-M625F. На коммерческий рынок он, предположительно, поступит под именем Galaxy M62.
Известно, что устройство будет оборудовано флеш-накопителем вместимостью 256 Гбайт. Вероятно, выйдут также версии с другим объёмом памяти, в частности, 64 и (или) 128 Гбайт.
Как и упомянутая модель Galaxy M51, новинка сможет похвастаться большим временем автономной работы. Высказываются предположения, что ёмкость аккумулятора составит около 7000 мА·ч. Презентация Galaxy M62 состоится в следующем году.
Добавим, что компания Samsung по итогам третьего квартала 2020-го занимала первое место в рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов с долей в 22,7 % в мировом масштабе (данные IDC).
(С) 3dnews