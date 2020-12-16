Samsung начала производство бюджетного планшета серии Galaxy Tab М

Интернет-источники сообщают о том, что компания Samsung близка к выпуску первого доступного планшета из новой серии Galaxy Tab М: утверждается, что этот гаджет уже поступил в производство.
Речь идёт об устройстве Galaxy Tab M62, слухи о подготовке которого не так давно мелькали в интернете. На этот раз появилась некоторая информация о характеристиках новинки.
Подтверждаются сведения о том, что под индексом M62 скрывается именно планшет, а не смартфон, как предполагалось ранее. Ожидается, что гаджеты новой серии на ценовой лестнице Samsung расположатся ступенью ниже устройств Galaxy Tab A (показаны на изображениях).
Планшету Galaxy Tab M62 приписывают наличие одного из фирменных процессоров Samsung Exynos с интегрированным модемом 4G/LTE для работы в сотовых сетях. Объём оперативной памяти якобы составит до 6 Гбайт, вместимость встроенного флеш-накопителя — до 256 Гбайт.
Начало массового производства Galaxy Tab M62 говорит о том, что официальная презентация новинки состоится в ближайшее время — вероятно, в первой четверти наступающего года.
(С) 3dnews