Смартфоны Samsung Galaxy A- и M-серии стали самостоятельно перезагружаться

23 сентября 2021, 11:45

Похоже, ряд самых популярных смартфонов Samsung столкнулся с массовой проблемой. Согласно сообщениям на форумах, устройства серий Galaxy A и M подвержены самопроизвольной перезагрузке.

Известно, что проблема затрагивает смартфоны Galaxy M30s, M31, M31s, A50s, A50 и A51.



Один из столкнувшихся с проблемой пользователей сообщил, что в сервисном центре Samsung ему посоветовали заменить системную плату устройства. Некоторые из владельцев затронутых устройств отмечают, что неполадки возникают после установки последнего патча безопасности. При этом в некоторых случаях смартфон может перезагружаться около 20 раз в день без видимых причин.

Стоит отметить, что устройства серий Galaxy A и Galaxy M являются самыми продаваемыми смартфонами компании, потому число пользователей, жалующихся на проблему, уже достаточно велико. Samsung пока никак не прокомментировала ситуацию.

(С) 3dnews.