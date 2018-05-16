"Живые" фото смартфона Samsung Galaxy J6

16 мая 2018, 11:45

Профильный ресурс SamMobile опубликовал несколько так называемых «живых» фото смартфона Samsung Galaxy J6, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Эти иллюстрации подтверждают безрамочный дизайн грядущей новинки.По слухам, аппарат получит 8-ядерный чип Exynos 7870 + 2/3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Последнюю пользователь сможет расширить за счет карт microSD.Диагональ дисплея – 5,6 дюймов, а его разрешение 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 8Мп.Отдельно отмечена поддержка режима dual-SIM и LTE.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.В качестве ОС прогнозируется Android 8.0.Точная дата анонса пока не известна. Стоимость терминала также не называется.