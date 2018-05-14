Samsung Galaxy J4 (2018) и J6 (2018) – названы некоторые характеристики

14 мая 2018, 11:15

Сразу несколько специализированных СМИ опубликовали часть характеристик смартфонов J4 (2018) и J6 (2018), которые должны появиться в ближайшее время.

Так, «младшенькая» получит Exynos 7570, в котором 4 ядра ARM Cortex-A53, графика Mali-T720 и модем LTE Category 4. Объем оперативной памяти 2/3 ГБ. У этого терминала окажется 5,5-дюймовый дисплей с HD-разрешение и 13Мп основная камера. Фронтальная камера - 5Мп. Обе они со вспышками. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Работать новинка будет под управлением Android 8.0.Внутри Galaxy J6 окажется 8-ядерный Exynos 7870 с частотой до 1,6 ГГц. Также «на борту» будет графика Mali-T830 и модем LTE Category 6. Диагональ дисплея – 5,6 дюймов. Объем оперативной памяти 2/3/4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Основная камера будет 13Мп, а фронтальная – 8Мп. Работать аппарат будет под управлением Android 8.0.Точная дата анонса этих аппаратов пока не приводится.