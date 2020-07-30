Samsung готовит пару доступных 5G-смартфонов

30 июля 2020, 10:45

Согласно свежим данным, компания Samsung работает над новыми доступными смартфонами с поддержкой сетей пятого поколения.

Устройства получат названия A32 5G и A42 5G. Младшая модель, вероятно, будет претендовать на звание самого доступного 5G-смартфона компании. Он призван заменить собой актуальный Galaxy A31, стоимость которого составляет $220.