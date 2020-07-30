Samsung готовит пару доступных 5G-смартфонов

Согласно свежим данным, компания Samsung работает над новыми доступными смартфонами с поддержкой сетей пятого поколения.
Устройства получат названия A32 5G и A42 5G. Младшая модель, вероятно, будет претендовать на звание самого доступного 5G-смартфона компании. Он призван заменить собой актуальный Galaxy A31, стоимость которого составляет $220.
Источник утверждает, что Galaxy A32 5G получит весьма приличную для устройств этого ценового диапазона квадрокамеру с основным 48-Мп датчиком. Что касается чуть более дорогого Galaxy A43 5G, о нём пока также известно весьма не много. Не так давно в Сети была обнаружена информация о предполагаемой ёмкости аккумулятора смартфона. На сайте китайского регулятора 3С была замечена страница сертификации аккумуляторной батареи BA426ABY, ёмкостью 4860 мА·ч. Судя по концепции наименований продукции, применяемой Samsung, аккумулятор предназначен для смартфона SM-A426B, который, в свою очередь, является ни чем иным, как Galaxy A42 5G.
Напомним, что несколько недель назад авторитетное издание SamMobile сообщило о планах Samsung по оснащению всех смартфонов серии «A» поддержкой сетей пятого поколения в ближайшем будущем. Так что помимо упомянутых доступных моделей мы можем ожидать обновления всего парка смартфонов Samsung А-серии.
(С) 3Dnews.ru