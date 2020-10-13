Samsung оценила свой самый доступный 5G-смартфон в $455

13 октября 2020, 11:15

Компания Samsung официально представила новый смартфон Galaxy A42 5G. Новинка стала самой доступной 5G-моделью смартфона в ассортименте южнокорейского производителя.

О полных технических характеристиках устройства мы сообщали ещё на прошлой неделе. Кратко напомним, что Galaxy A42 5G построен на базе нового чипсета Snapdragon 750G, представленного компанией Qualcomm в прошлом месяце. Он производительнее более ранней модели Snapdragon 730G, которую можно встретить, например, в смартфоне Pixel 4A, но менее производителен, чем Snapdragon 765G, который используется в составе таких смартфонов, как Pixel 4A 5G и OnePlus Nord.



Самый доступный 5G-смартфон компании Samsung получил 6,6-дюймовый OLED-дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную 20-Мп камеру, а также встроенным сканером отпечатков пальцев. Новинка представлена в двух конфигурациях: с 4 и 8 Гбайт оперативной памяти. При этом объём постоянной памяти неизменен в обоих случаях и составляет 128 Гбайт. При желании память для хранения можно увеличить за счёт поддержки карт памяти стандарта MicroSD.



На тыльной стороне устройства находится блок с четырьмя камерами. Разрешение основного сенсора с широкоугольной оптикой составляет 48 Мп. Вместе с ними используется один датчик с разрешением 8 Мп и ультраширокоугольной оптикой, а также два сенсора с разрешением 5 Мп каждый. Один служит в качестве датчика глубины сцены, второй — для портретного режима.



Питается смартфон от батареи ёмкостью 5000 мА·ч. Устройство будет доступно в трёх цветовых решениях корпуса — чёрном, белом и сером. На европейском рынке новинка появится 6 ноября.