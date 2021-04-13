Смартфон Realme 8i с поддержкой 5G получит дисплей AMOLED и платформу MediaTek

13 апреля 2021, 14:45

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл информацию о новом смартфоне Realme: устройство имеет кодовое обозначение RMX2205.



Сообщается, что к выпуску готовится относительно недорогой аппарат с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения (5G). На коммерческий рынок смартфон якобы поступит под именем Realme 8i.



Новинка получит дисплей с небольшим отверстием для фронтальной камеры. Будет применена панель AMOLED, в области которой расположится сканер отпечатков пальцев. Размер экрана — 6,43 дюйма по диагонали.



Указаны габариты устройства — 158,5 × 73,3 × 8,4 мм. Используется операционная система Android 11, а питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА·ч.



Скорее всего, в оснащение войдёт процессор MediaTek серии Dimensity с интегрированным модемом 5G. На изображениях TENAA аппарат показан в чёрном варианте цветового исполнения. В тыльной части красуется фирменная надпись Dare to Leap.