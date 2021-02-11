Realme готовит загадочный смартфон RMX3161 с поддержкой 5G

11 февраля 2021, 14:45

Компания Realme готовит расширение семейства смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Информация об очередном аппарате появилась на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Устройство имеет шифр RMX3161. Сообщается, что оно заключено в корпус с габаритами 162,5 × 74,8 × 8,8 мм, а размер дисплея составляет 6,5 дюйма по диагонали.



Сведений о разрешении экрана пока нет. Иллюстрации на сайте TENAA говорят о том, что одинарная фронтальная камера расположится в небольшом отверстии в левом верхнем углу фронтальной панели.

Сзади установлена многомодульная камера, заключённая в блок прямоугольной формы с закруглёнными углами. Оптические компоненты организованы в виде матрицы 2 × 2, а ниже находится вспышка.



Говорится об использовании аккумуляторной батареи ёмкостью 4880 мА·ч. На аппарат установлена операционная система Android 11.

Cреди прочего упомянут боковой дактилоскопический сканер. Смартфон показан в чёрном варианте цветового исполнения, но на коммерческий рынок поступят версии и в других цветах.

(С) 3dnews.