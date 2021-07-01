Realme готовит смартфон GT 5G Master Edition со 108-Мп камерой

1 июля 2021, 9:45

Интернет-источники обнародовали информацию о технических характеристиках смартфона Realme GT 5G Master Edition, презентация которого состоится во второй половине нынешнего года.

Известно, что в основу аппарат ляжет процессор Snapdragon 870 разработки Qualcomm. Это изделие содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.



Смартфон якобы получит 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки.



В тыльной части расположится камера, содержащая 108-мегапиксельный основной датчик. Он будет дополнен сенсорами с 13 и 2 млн пикселей. Разрешение фронтальной камеры может составить 32 млн пикселей.

Новинка будет поставляться с операционной системой Android 11. Говорится о наличии до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопителя вместимостью до 256 Гбайт. Цена пока не уточняется.

(С) 3dnews.