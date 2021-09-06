Realme подтвердила скорый релиз смартфона GT Neo2

6 сентября 2021, 11:45

Ещё в прошлом месяце в сети появились рендеры субфлагманского смартфона Realme GT Neo 2 на чипсете Snapdragon 870. Теперь производитель опубликовал официальное подтверждение прежним слухам — новинка появится в продаже очень скоро.

Пока компания воздерживается от публикации спецификаций GT Neo2. В прошлом месяце смартфон Realme с кодовым именем RMX3370 появился в базе китайского регулятора TENAA. Ожидается, что на китайском рынке именно он будет продаваться под именем GT Neo2.



Судя по данным утечек, новинка оснащена 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с отверстием для селфи-модуля и разрешением Full HD+, а также соотношением сторон экрана 20:9. Ожидается поддержка частоты обновления экрана до 120 Гц.



Новинка будет работать на мобильной платформе с восьмиядерным процессором, максимальная частота — до 3,18 ГГц (считается, что это Snapdragon 870). Модель получит до 12 Гбайт оперативной памяти и до 512 Гбайт ПЗУ.



Основной модуль камеры имеет 64-, 8- и 2-мегапиксельный сенсоры, а фронтальная камера обеспечивает разрешение 16 мегапикселей. По слухам, новинка оснащена АКБ ёмкостью 4500 мА·ч с мощностью зарядки до 65 Вт. Размеры — 162,9 × 75,8 × 8,6 мм, вес — 199,8 г. Смартфон работает под управлением ОС Android 11 в оболочке Realme UI 2.0.

По неподтверждённым пока данным, на глобальный рынок модель поступит под именем Realme GT Neo Gaming.

(С) 3dnews.