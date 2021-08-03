Планшет Realme Pad показался на качественных изображениях

3 августа 2021, 10:45

В текущем квартале, как ожидается, состоится официальная презентация планшетного компьютера Realme Pad.

Ресурс MySmartPrice в партнёрстве с известным источником достоверных утечек OnLeaks опубликовал качественные рендеры готовящегося гаджета.

Как можно видеть на изображениях, устройство получит дисплей с довольно широкими рамками по всему периметру. Размер экрана, по имеющейся информации, составит 10,4 дюйма по диагонали.



Планшет показан в двух вариантах цветового исполнения — сером и золотистом. Толщина алюминиевого корпуса составляет всего 6,8 мм. Имеются порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

В оснащение войдёт аудиосистема с четырьмя динамиками. Говорится о наличии фронтальной и тыльной камер на основе 8-мегапиксельного датчика с максимальной диафрагмой f/2,8. При этом селфи-блок будет наделён фиксированным фокусом, а задний модуль — системой автофокусировки.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 7100 мА·ч. Планшетный компьютер будет нести на борту 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Сведений о типе применённого процессора пока нет. Вероятно, выйдут модификации Realme Pad с поддержкой сотовой связи 4G/LTE и без.

(С) 3dnews.