Планшет Realme Pad дебютировал в Европе по цене 240 евро

17 ноября 2021, 9:45

Realme представила свой первый планшет с лаконичным названием Pad в начале сентября. Сегодня устройство дебютировало на европейском рынке, где его цена составила 240 евро.

В Европе устройство будет доступно только в одном варианте, с 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт постоянной памяти.Планшет построен на базе восьмиядерного чипсета MediaTek Helio G80 с тактовой частотой 2 ГГц. И основная, и фронтальная камеры получили разрешение 8 Мп. Устройство получило 10,4-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1200 × 2000 пикселей и соотношением сторон 5:3. Планшет может похвастаться четырьмя мощными динамиками с поддержкой Dolby Atmos и ёмкой 7100-мА·ч батареей с поддержкой 18-Вт зарядки.

До 29 ноября Realme предлагает устройство по сниженной до 200 евро цене. Realme Pad пока доступен только в Бельгии, Германии, Люксембурге, Нидерландах и Португалии. Однако предполагается, что со временем новинка станет доступна и в других регионах.

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