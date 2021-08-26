Cherry выпустила небольшую механическую клавиатуру G80-3000N RGB TKL за 80 евро

26 августа 2021, 10:45

Компания Cherry анонсировала клавиатуру G80-3000N RGB TKL механического типа. Новинка относится к компактным изделиям: она лишена традиционного блока цифровых кнопок в правой части.

Устройство наделено тихими переключателями MX Silent Red. Заявленный срок службы составляет как минимум 50 млн срабатываний. Средства Full N Key Rollover и Anti-ghosting обеспечивают корректное распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок. Общий ход клавиш равен 3,7 мм.



Клавиатура снабжена многоцветной подсветкой RGB с палитрой из 16 млн оттенков. Для подключения к компьютеру служит 1,8-метровый кабель с коннектором USB. Габариты составляют 335 × 130 × 38 мм, вес — 664 г.



Модель G80-3000N RGB TKL ориентирована прежде всего на тех пользователей, которые вынуждены брать клавиатуру с собой в поездки или в силу ряда причин экономить пространство на рабочем столе.

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете. Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Windows. В продажу устройство поступит в начале сентября по ориентировочной цене 80 евро. Гарантия производителя — три года.

(С) 3dnews.