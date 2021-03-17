Компактная клавиатура Corsair K65 RGB Mini обойдётся в $110

17 марта 2021, 12:45

Компания Corsair анонсировала клавиатуру K65 RGB Mini для любителей игр: новинка относится к механическому типу — применены надёжные переключатели Cherry MX Speed со сроком службы до 100 млн срабатываний.



Устройство получило компактное исполнение: оно лишено блока цифровых кнопок в правой части. Благодаря этому размеры решения составляют приблизительно 60 % от габаритов стандартных клавиатур.



Для подключения к компьютеру служит съёмный кабель с коннектором USB Type-A. Предусмотрены 8 Мбайт встроенной памяти, чего достаточно для хранения 50 пользовательских профилей.



Новинка получила фирменную технологию Corsair Axon Hyper-Processing, обеспечивающую частоту сканирования клавиш до 4000 Гц. Это гарантирует мгновенный отклик в играх. Средства Full Key (NKRO) with 100 % Anti-Ghosting обеспечивают возможность корректного распознавания большого количества одновременно нажатых клавиш.



Многоцветная индивидуальная подсветка кнопок может быть синхронизирована с другими компонентами игровой станции. Весит устройство около 850 граммов.

Приобрести K65 RGB Mini можно по ориентировочной цене 110 долларов США.

(С) 3dnews.