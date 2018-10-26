Patriot представила новую механическую клавиатура Viper V765 с RGB-подсветкой

26 октября 2018, 11:45

Компания Patriot представила свою новую механическую клавиатуру - Viper V765 RGB Mechanical Gaming Keyboard.



Новинка ориентирована на игроков.

В основе корпуса Viper V765 RGB Mechanical Gaming Keyboard алюминиевая рамка «авиационного класса».



Производитель использовал надежные переключатели Kailh White Box DIP Switches. Последние защищены от влаги по стандарту IP65. Заявленный срок службы – 80 млн. срабатываний.



Отдельная особенность Viper V765 – красивая RGB-подсветка, поддерживающая 16,8 млн. оттенков. Фирменное ПО от производителя клавиатуры позволяет выполнять тонкие настройки системы.



Поддерживаются функции Anti-Ghosting и n-Key Rollover. Обе они обеспечивают распознавание большого количества одновременных нажатий.

Чуть выше основной раскладки расположены кнопки управления мультимедиа.Как скоро новинка появится в продаже, пока не сообщается. Стоимость модели, пусть даже ориентировочная на данный момент также не известна.