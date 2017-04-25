Logitech G представляет механическую игровую клавиатуру G413

25 апреля 2017, 11:15

Logitech G, игровое подразделение компании Logitech, представляет механическую клавиатуру Logitech G413 Mechanical Gaming Keyboard.

Новая клавиатура G413 - это сочетание высоких технологий и современного дизайна. Клавиатура оснащена эксклюзивными механическими переключателями Logitech Romer-G. Скорость отклика данных переключателей на 25% выше скорости отклика стандартных механических переключателей. G413 производится в алюминиевом корпусе с матовым анодированным покрытием. Новинка оснащена скоростным портом USB passthrough и стильной подсветкой клавиш и представлена в двух цветовых решениях: в черном корпусе с красной подсветкой - Logitech G413 Carbon, в серебристом корпусе с белой подсветкой - Logitech G413 Silver.

Клавиатура Logitech G413 оснащена эксклюзивными механическими переключателями Romer-G от Logitech, которые обладают почти мгновенной отзывчивостью, обеспечивая скорость срабатывания до 25 процентов быстрее по сравнению со стандартными механическими переключателями. Вследствие того, что расстояние до точки срабатывания минимально и составляет всего 1,5 мм, вы получаете конкурентное игровое преимущество там, где каждая миллисекунда имеет значение. Кроме этого, клавиши G413 от Logitech оснащены подсветкой, благодаря которой каждая клавиша будет хорошо и чётко видна в темноте, что особенно важно для ночных игровых марафонов.Инженеры компании создали Logitech G413 из материалов самого высокого качества - покрытие корпуса выполнено из алюминиевого сплава 5052.Клавиатура имеет дополнительный порт USB Passthrough, что увеличивает пропускную способность и скорость передачи данных. Новинка имеет встроенные средства управления медиа: вы можете использовать клавишу FN для регулировки громкости, воспроизведения и остановки музыки, включения игрового режима, а также регулировки подсветки и т.д. Программное обеспечение Logitech Gaming Software (LGS) позволяет задать индивидуальные настройки для выполнения мультимедиа команд.