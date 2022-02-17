Genesis представила компактную беспроводную механическую клавиатуру Thor 660 TKL

17 февраля 2022, 11:45

Компания Genesis представила беспроводную механическую клавиатуру Thor 660 TKL. Новинка оснащена переключателями Gateron Red с ресурсом до 50 млн нажатий и предлагает яркую RGB-подсветку.

Размеры клавиатуры Genesis Thor 660 TKL, лишённой цифрового блока клавиш, составляют 293 × 102 × 39 мм. Новинка имеет 61 клавишу, включая 13 мультимедийных с поддержкой макросов. Для беспроводной работы устройство имеет аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч.



В режиме Bluetooth Thor 660 обеспечивает низкую задержку (8 мс), радиус действия 10 м, а также может одновременно подключаться к трём устройствам. В комплекте также предусмотрен шнур USB Type-C длиной 1,5 м для проводного подключения к ПК.

Клавиши устройства оснащены RGB-подсветкой (16 млн цветов) с эффектом Prismo и поддержкой 19 режимов освещения. Для записи макросов компания предлагает использовать фирменное программное обеспечение.



Клавиатура Genesis Thor 660 TKL будет доступна для покупки в чёрном и белом цвете по рекомендованной розничной цене 69,99 евро / 79,99 долларов США.

(С) 3dnews