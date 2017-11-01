SteelSeries анонсирует компактную версию механической клавиатуры APEX M750

1 ноября 2017, 9:45

Компания SteelSeries представляет укороченный вариант механической игровой клавиатуры Apex M750 – Apex M750 TKL.

Знаменитое высочайшее качество и производительность клавиатуры M750 воплощаются в компактном и удобном для транспортировки укороченном корпусе.

В клавиатуре M750 TKL используются механические переключатели SteelSeries QX2 и легкий прочный алюминиевый корпус 5000 Series с матовым черным покрытием. Каждая клавиша оснащена индивидуальной сверхяркой RGB-подсветкой. Клавиатура полностью совместима с утилитой SteelSeries Engine. Другими словами, она представляет собой идеальное сочетание красоты, производительности и гибкости настроек, которое удовлетворит вкусы каждого геймера.Эта клавиатура была разработана специально для киберспорта. Благодаря прочному корпусу и компактному размеру ее очень удобно брать с собой на турниры и различные мероприятия без страха что-то повредить или сломать. Укороченное исполнение без блока цифровых клавиш позволяет держать руки ближе и лучше использовать место между клавиатурой и мышью, а, следовательно, повышается удобство, особенно, во время длительных игровых сессий.В распоряжении владельцев M750 TKL будут все возможности утилиты SteelSeries Engine, например, интеграция с Discord, создание схем подсветки ImageSync, инструменты синхронизации подсветки Audio Visualizer и PrismSync, а также световые уведомления GameSense.Напоминаем, что компания SteelSeries недавно объявила о спонсорском контракте с известным киберспортсменом Sander “Vo0” Kaasjager, который использует продукцию SteelSeries в своих выступлениях. Он как раз предпочитает укороченные клавиатуры.«Я использую достаточно низкую чувствительность, так что мне нужно все возможное пространство, – говорит Kaasjager. – У SteelSeries M750 TKL нет блока цифровых клавиш, зато есть все остальные достоинства M750. Теперь мне не придется волноваться за свою клавиатуру!».Прибрести APEX M750 TKL можно на официальном сайте за $119.99.