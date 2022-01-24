MSI представляет программное обеспечение для геймеров SteelSeries GG

24 января 2022, 10:15

Компания MSI, ведущий производитель игрового и коммерческого компьютерного оборудования, в партнерстве с фирмой SteelSeries представляет программное обеспечение SteelSeries GG, которое развертывается по всей продуктовой линейке новых геймерских ноутбуков MSI. В комплекс SteelSeries GG входят утилиты Engine, Moments и Sonar, облегчающие взаимодействие пользователя и с устройством, и с игрой.

Утилита SteelSeries Engine предназначена для управления динамическими визуальными эффектами подсветки: как у клавиатуры ноутбука, так и у аксессуаров, таких как мыши, внешние клавиатуры и гарнитуры. SteelSeries Moments – инструмент для съемки и редактирования памятных игровых моментов, которыми затем можно поделиться с друзьями посредством различных онлайн-платформ. И, наконец, утилита SteelSeries Sonar служит для настройки звучания с использованием чат-микшера ChatMix и виртуальных пространственных эффектов в формате 7.1.

Новейшие игровые ноутбуки MSI могут похвастать великолепной функциональностью и привлекательным дизайном, и теперь, благодаря сотрудничеству между MSI и SteelSeries, пользоваться ими будет еще удобнее.