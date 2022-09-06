6 сентября 2022, 14:15

MSI представляет программное обеспечение MSI Cloud Center

Компания MSI, мировой лидер по разработке высокопроизводительных и инновационных компьютерных решений, представляет новое программное обеспечение Cloud Center, предназначенное для быстрого и удобного обмена файлами между ПК и мобильными устройствами на базе Android и iOS. MSI Cloud Center позволяет организовать на компьютере или моноблоке MSI личное облачное хранилище, куда можно переносить резервные копии фотографий, видеороликов и любых других файлов со смартфона.



Никогда не сталкивались с сообщением о том, что в облачном хранилище заканчивается место для ваших файлов? Чтобы скопировать туда что-то, придется удалить уже имеющиеся или доплатить за увеличение пространства. Этой проблемы можно избежать, воспользовавшись частным облаком: эксклюзивное приложение MSI Cloud Center позволяет легко сохранять резервные копии и пересылать файлы между моноблоками и компьютерами MSI определенных моделей и мобильными устройствами, работающими под управлением операционных систем Android и iOS.



Всего одним щелчком мыши можно автоматически скопировать фотографии, видеоролики и любые другие файлы с Android/iOS-устройства в заданное местоположение в локальной сети – безопасное частное облачное хранилище. Таже поддерживается ручное копирование определенных файлов и пакетная обработка – скачивание или загрузка нескольких файлов одновременно. Поскольку все данные хранятся локально, доступ к ним возможен даже без интернет-подключения. Это также означает высокую скорость доступа и высокий уровень защиты данных.



Именно вы определяете, кто из близких или коллег будет иметь доступ к файлам, хранимым в вашем облаке Cloud Center, либо эти файлы будут доступны только для вас самих. Их можно загружать, скачивать, удалять и передавать другим людям, которые получили доступ по QR-коду, сгенерированному приложением Cloud Center. Сохранив файлы в личное облако, вы сможете затем удалить их со смартфона, чтобы освободить его память. Доступ к файлам, хранимым в облаке Cloud Center, также возможен из сторонних мобильных приложений.



Моноблоки и компьютеры MSI определенных моделей поддерживают новейший стандарт Wi-Fi 6E, который повышает защиту данных и увеличивает скорость их передачи в беспроводных сетях с большим числом одновременно подключенных устройств, поэтому сразу несколько пользователей могут получать доступ к хранилищу MSI Cloud Center без каких-либо неудобств – безопасно и конфиденциально.



Кстати, если у вас накопилось действительно огромное количество фотографий, полезной функцией может оказаться MSI Smart Image Finder – утилита из программного комплекса MSI Center. Интеллектуальный алгоритм распределяет фотографии по категориям, присваивая их содержимому теги, по которым можно будет быстрее находить нужные снимки.

