Моноблоки MSI серии Modern AM272: надежные партнеры для вашего бизнеса

1 августа 2022, 15:45

MSI представляет новые моноблоки серии Modern AM272, оснащенные передовым программным обеспечением для повышения продуктивности и защиты конфиденциальных данных пользователя.

Выполненные на базе IPS-панелей с широкими углами обзора, эти компьютеры класса «все в одном» отличаются продуманной эргономикой. Они позволят выполнять любые задачи с еще большей эффективностью.

Моноблоки серии Modern AM272, представленные в двух цветовых вариантах, отлично впишутся в интерьер современного рабочего места, будь то в офисе или дома. Благодаря современной конфигурации, в которую может входить процессор Intel® Core™ i7 12-го поколения с графическим ядром Iris® Xe, они предлагают достаточную для любых дел функциональность и высокую производительность в многозадачном режиме. Технология Instant Display позволяет использовать их как обычные мониторы, а для дополнительной оптимизации их параметров служит приложение MSI Center.Моноблоки серии AM272 оснащаются встроенной веб-камерой с разрешением FHD, которая поддерживает функцию Windows Hello для защищенной аутентификации. Кроме того, они поставляются с предустановленным программным обеспечением Tobii Aware, в котором реализовано множество интеллектуальных защитных функций на базе биометрии. «Мы рады продолжению нашего сотрудничества с MSI, которое позволит большему числу пользователей испытать Tobii Aware и улучшить конфиденциальность, защиту и эргономику своего рабочего места, – заявила Ульрика Викстрем, вице-президент по платформе ПК в компании Tobii, – Кибербезопасность становится все более важной по мере распространения удаленного формата работы, и интеллектуальные функции Tobii Aware помогут всем повысить уровень защиты конфиденциальных данных».Вышеупомянутые защитные функции дополняет программный криптопроцессор TPM 2.0. От случайного включения веб-камеры защитит специальная шторка, которой можно прикрыть ее объектив. Таким образом, вы всегда сможете положиться на моноблоки серии Modern AM272 в вопросах защиты конфиденциальности и ценной информации.