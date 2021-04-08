MSI представила моноблоки Modern AM241 и AM271 на платформе Intel Tiger Lake

8 апреля 2021, 11:45

Компания MSI анонсировала настольные компьютеры класса «всё в одном» Modern AM241 и Modern AM271 под управлением операционной системы Windows 10: новинки подходят для использования в офисных и домашних условиях, в частности, для организации удалённой работы или дистанционного обучения.

Моноблоки получили экран размером соответственно 23,8 и 27 дюймов по диагонали. В обоих случаях применена панель формата Full HD (1920 × 1080 пикселей) с технологией предотвращения мерцания Anti-Flicker. Младшая версия может комплектоваться сенсорным дисплеем.



Основой служит аппаратная платформа Intel Tiger Lake. Максимальная конфигурация предполагает применение процессора Core i7-1165G7 с четырьмя ядрами (восемь потоков), тактовая частота которых достигает 4,7 ГГц с технологией Turbo Boost.



Для модулей оперативной памяти DDR4 SO-DIMM доступы два слота: в системе можно задействовать до 64 Гбайт ОЗУ. Возможна установка твердотельного модуля М.2 с интерфейсом PCIe или SATA, а также 2,5-дюймового жёсткого диска со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту.



В арсенале компьютеров — гигабитный Ethernet-контроллер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.1, стереофонические динамики мощностью 2,5 Вт каждый, порты USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen2 Type-A, интерфейс HDMI и пр.

Моноблоки будут предлагаться в модификациях с разными подставками: одна из них позволяет регулировать только угол наклона экрана, другая — ещё и высоту по отношению к поверхности стола.

(С) 3dnews