MSI представляет новые моноблоки серий Modern AM242TP и Modern AM272P 1M

23 апреля 2024, 14:15

Компания MSI рада объявить о выходе своих новейших моноблоков в рамках серий Modern AM242TP и Modern AM272P 1M.

Эти устройства призваны совершить революцию на современном рабочем месте за счет интеграции передовых функций, которые повышают удобство использования и продуктивность. В их аппаратную конфигурацию входят новейшие процессоры Intel Core и память DDR5. Дискретный модуль TPM 20 служит для защиты от киберугроз, а за оптимизацию настроек отвечает модуль искусственного интеллекта MSI AI Engine.

Новые моноблоки серии Modern – это красивые и эргономичные устройства с 24- или 27-дюймовыми тонкорамочными экранами, предназначенные для корпоративных и коммерческих сценариев использования. Модели серии Modern AM242TP обладают 24-дюймовым экраном с разрешением FHD (1920x1080), 10-пальцевым сенсорным интерфейсом и эргономичными технологиями (подавление мерцания и снижение интенсивности синего света). 27-дюймовый моноблок Modern AM272P обладает HDMI-входом и HDMI-выходом, что позволяет использовать его как монитор – благодаря технологии MSI Instant Display. Подставка с регулируемой высотой и настройкой угла наклона позволяет легко разместить дисплей моноблока в оптимальном положении. Неважно, чем именно вы занимаетесь, – работаете в личной студии, ведете свой YouTube-канал или записываете свежие идеи для бизнеса – эти устройства помогут с большей легкостью воплощать в жизнь любые проекты!



Работая на базе новейших процессоров Intel Core, моноблоки серий Modern AM242TP и Modern AM272P 1M могут похвастать высокой вычислительной мощностью и эффективной работой. Все они оснащаются памятью DDR5, которая отлично проявляет себя под высокими нагрузками. Новые модели обеспечивают защиту от киберугроз с помощью криптопроцессора TPM 2.0, реализованного в виде дискретного чипа, предназначенного для выполнения криптографических операций.



Что касается программной поддержки новых устройств, то в них реализован модуль искусственного интеллекта MSI AI Engine, автоматически оптимизирующий параметры компьютерной системы под текущий сценарий использования. Приложение MSI Cloud Center позволяет обмениваться файлами по защищенному соединению Wi-Fi с мобильными гаджетами на базе Android и iOS, а для защиты конфиденциальности предлагается программное обеспечение Tobii Aware.

Наше неустанное стремление к повышению качества продукции выражается в тщательном тестировании, благодаря которому такой параметр как среднее время безотказной работы (MTBF) достигает 246 тысяч часов и более. Устройства MSI обладают превосходными потребительскими качествами и готовы работать в круглосуточном режиме.С выпуском моноблоков Modern AM242, AM242P, AM242TP и Modern AM272P 1M компания MSI вновь подтверждает свое реноме производителя высококачественных и инновационных устройств, которые расширяют возможности пользователей в нашу цифровую эпоху.