Новые моноблоки MSI серии Modern AM273QP

31 октября 2024, 8:15

Эти офисные модели вендор впервые оснастил 27" IPS-экраном с разрешением 2560x1440 (WQHD).



Среди особенностей моноблоков – технология ИИ, определяющая пользовательские сценарии и регулирующая производительность, звуковые эффекты и режим отображения.

Работают новинки на самых современных процессорах Intel серии Core Ultra 5 125U и 7 155U.



Для максимального комфорта глаз производитель наделил матрицу высокой частотой обновления 100 Гц.



За безопасность здесь отвечают модуль TPM (защищает конфиденциальные данные с помощью ключей шифрования) и выдвижная веб-камера (FHD).



Все моноблоки MSI серии Modern AM273QP имеют регулируемую подставку, поддержку крепления VESA, поставляются с клавиатурой и мышью.



Для коммуникаций в моноблоках доступны встроенный Wi-Fi, Bluetooth. Web-камера разрешением 2 Мп, есть встроенные микрофон и динамики 2х2.5 Вт.



В Россию устройства поставляются без ОС и с Windows 11 PRO.

Другие технические характеристики:Оперативная память: 16ГБ / 32ГБ DDR5 2800МГцМаксимальный объем оперативной памяти: 64 ГБОбъем SSD: 512 ГБ / 1024 ГБВозможность установить второй накопитель 2,5”