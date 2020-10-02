В CoD: Modern Warfare и Warzone забанили более 200 тыс. читеров с момента релиза

Разработчики Call of Duty: Modern Warfare и Warzone заблокировали более 200 тысяч читеров с момента релиза. Об этом Infinity Ward сообщила в Twitter.
Студия также подчеркнула, что продолжит придерживаться политики нулевой терпимости к читерам и выпускать новые обновления системы безопасности.
Шутер вышел менее года назад, а режиму королевской битвы Warzone чуть больше полугода. В общее число блокировок включили волну банов, которая случилась в конце сентября. Тогда студия выявила около 20 тысяч недобросовестных игроков.
Сейчас Activision Blizzard разрабатывает следующую часть серии — Call of Duty: Black Ops Cold War. Проект станет прямым продолжением первой Black Ops. Игру выпустят 13 ноября на ПК, Xbox One и PS4 с возможностью обновления до версий для PS5 и Xbox Series соответственно. За предзаказ пользователи получат доступ к бета-тестированию многопользовательского режима и комплект Woods Operator Pack.
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