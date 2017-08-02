ViewSonic представляет 32-дюймовый WQHD-монитор

2 августа 2017, 12:45

Корпорация ViewSonic анонсирует начало продаж 32-дюймового монитора VX3211-2K-mhd с разрешением WQHD (2560x1440) для дома и офиса.

Модель с тонкой рамкой отличается множеством мультимедийных функций, гибкими возможностями подключения, низким энергопотреблением, широкими углами обзора и удивительной четкостью изображения.

VX3211-2K-mhd охватывает 99% цветовой палитры sRGB и 87% цветов AdobeRGB, что обеспечивает более точную цветопередачу и позволяет отображать больше оттенков цвета. Кроме того, монитор оснащён фирменными функциями отсутствия мерцания и фильтра синего, благодаря которым глаза не устают даже при длительном просмотре. Технология SuperClear IPS обеспечивает улучшенное качество изображения и более широкие углы обзора. Модель соответствует стандартам Energy Star 7.0 и EPEAT Silver, а предустановленный энергосберегающий эко-режим помогает расходовать меньше электроэнергии и увеличивает срок службы монитора.Новинка также отличается гибкими возможностями подключения через порты DisplayPort, HDMI и VGA. Другие доступные интерфейсы включают в себя HDMI 1.4, USB 3.0 (тип A и B), mini-DisplayPort и аудиовыход. Два встроенных динамика добавляют к великолепным возможностям экрана монитора стереозвук, обеспечивая полное мультимедийное погружение.