ViewSonic представила профессиональный 2K-монитор VP2756-2K

18 августа 2021, 12:15

Компания ViewSonic расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель VP2756-2K серии ColorPro для дизайнеров и создателей контента.

Новинка выполнена на матрице IPS с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560 × 1440 пикселей (формат WQHD).

Панель обладает яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 20 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Время отклика GtG равно 5 мс.



Монитор имеет заводскую калибровку и сертификат Pantone Validated. Устройство может похвастаться показателем Delta E<2, что обеспечивает максимальную естественность всех оттенков.



Новинка оборудована портом USB Type-C с функцией подачи на подключенный ноутбук до 60 Вт энергии. Благодаря безрамочному дизайну панель хорошо подходит для применения в составе многодисплейных конфигураций.

В оснащение входят стереофонические динамики, интерфейсы HDMI 1.4 и DisplayPort, концентратор USB. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок: можно изменять углы наклона и поворота экрана, высоту, а также переводить дисплей из альбомной ориентации в портретную. Ориентировочная цена — 390 долларов США.

(С) 3dnews.