ViewSonic запускает серию мониторов ColorPro VP68a

11 декабря 2020, 16:15

Корпорация Viewsonic объявляет о выпуске двух новых мониторов серии ColorPro VP68a VP2768a (27”) и VP2468a (24”).

Оба монитора имеют исключительную точность цветопередачи, оснащены специальными режимами для дальтоников и интерфейсом для подключения через кабель USB-C.

«Линейка профессиональных мониторов ViewSonic VP обеспечивает постоянную и точную цветопередачу в соответствии с отраслевыми стандартами цвета, — отмечает Оскар Лин, руководитель бизнес-подразделения мониторов корпорации ViewSonic. — Благодаря 100%-точной цветопередаче и аттестации от компании Pantone новая серия мониторов VP68a устанавливает новый высочайший стандарт цветопередачи в соответствии с требованиями профессиональных пользователей касательно повышения производительности и эффективности рабочего процесса».Pantone — это стандартный язык цвета, который играет важную роль в каждодневном рабочем процессе для дизайнеров, рекламной и полиграфической индустрии, разработчиков и производителей самой различной продукции. Все мониторы серии VP68a проверяются и предварительно калибруются в заводских условиях с помощью цветовых тестов. Мониторы VP2768a и VP2468a были признаны соответствующими предъявляемым Pantone требованиям, пройдя полную проверку методом моделирования 2161 цвета веера системы смесевых цветов Pantone Formula Guide.Помимо невероятной точности цветопередачи, мониторы серии VP68a оснащены двумя уникальными режимами для дальтоников: моделирование дальтонизма и фильтр дальтонизма. Эти функции помогают как профессионалам в области работы с цветом, так и конечным пользователям понять то, как видят изображение те, кто страдает дальтонизмом, и позволяют последним лучше видеть детали на экране монитора.Благодаря решению «один кабель USB-C» и несколько дополнительных интерфейсов для подключения мониторы VP68a могут быстро передавать видео и аудио, а также обеспечивают мощность заряда до 90 Вт для ноутбуков и смартфонов. Возможность подключения через один кабель USB-C делает мониторы более удобным и эффективным решением для использования на современных предприятиях и в дизайнерских студиях.