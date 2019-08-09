ViewSonic выпустила профессиональный монитор VP3481 ColorPro

9 августа 2019, 11:15

Корпорация ViewSonic объявляет о выпуске монитора VP3481.

Он входит в состав отмеченной отраслевыми наградами линейки профессиональных мониторов ColorPro.

Монитор VP3481 с изогнутым экраном и разрешением WQHD 3440x1440 обеспечивает исключительную точность цветопередачи и четкие, реалистичные детали изображения. Модель ColorPro VP3481, разработанная для высокой точности цветопередачи и четкой детализации, идеально подходит для критичных к передаче цвета приложений, будь то редактирование видео, фотографий или графический дизайн.



Модель ColorPro VP3481 с эффектной безрамочной конструкцией представляет собой 34-дюймовый монитор со сверхшироким изогнутым экраном с соотношением сторон 21: 9, вмещающим большой объем контента. Он обеспечивает невероятные детали и точность цветов при разных углах обзора. Предварительно откалиброванные настройки цвета со 100% охватом цветовой гаммы sRGB* и значением Delta E <2 † повышают качество просмотра, обеспечивая точную цветопередачу, яркие, реалистичные детали и однородность цветов по всему экрану. Интегрированная функция повышения однородности цвета поддерживает постоянную, стабильную цветопередачу, а 14-битная трехмерная справочная таблица дает потрясающе плавную палитру из 4,39 триллионов цветов. Совместимость с HDR10 обеспечивает более широкий динамический диапазон с высоким, богатым контрастом и интенсивными цветами.



Частота обновления изображения 100 Гц позволяет монитору воспроизводить изображение без срывов, что делает его идеальным для задач видеоредактирования и разработки игр. Кроме того, технология AMD FreeSync™** плавно синхронизирует частоту кадров между видеокартой и монитором. Эта динамическая частота обновления эффективно устраняет прерывания и срывы картинки для плавного воспроизведения видео.



Оснащенный встроенными стереодинамиками 5 Вт, монитор VP3481 также поставляется с полным набором опций подключения, включая порты USB 3.1 Type-C, DisplayPort и HDMI. Порт USB 3.1 Type-C обеспечивает возможность зарядки мощностью до 60 Вт, а защита контента HDCP 2.2 является стандартной для всех портов опцией, обеспечивая безопасное воспроизведение контента 4K, потоковую передачу и игры.



«ViewSonic VP3481 - это более компактная версия отмеченного наградами монитора VP3881. Мы представили линейку профессиональных мониторов ColorPro для самых требовательных пользователей, для которых точность и характеристики цветопередачи являются первоочередными задачами, - отмечает Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. – Компания ViewSonic уверена, что линейка мониторов ColorPro обеспечивает высочайший уровень точности цветопередачи, контрастности и детализации».



Все мониторы ViewSonic ColorPro индивидуально откалиброваны на заводе-изготовителе для 100% охвата цветовой гаммы sRGB и Delta E <2. Они предназначены для обеспечения высоких характеристик, ожидаемых требовательными профессионалами и клиентами. Аппаратная калибровка также возможна с помощью дополнительного комплекта ViewSonic Colorbration Kit, который позволяет пользователям быстро и легко откалибровать монитор.