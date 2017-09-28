ViewSonic представила новую линейку профессиональных мониторов

28 сентября 2017, 11:45

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик средств визуализации, представила новые мониторы своей профессиональной линейки VP.

Новые 31,5-дюймовые мониторы VP3268-4K и 27-дюймовые мониторы VP2785-4K с новейшими дисплейными технологиями предлагают разрешение 4К UHD и цветовой охват Adobe RGB.



Функция аппаратной калибровки цветов, реализованная в модели ViewSonic VP3268-4K и VP2785-4K, разработана совместно с компанией X-Rite. Она позволяют калибровать монитор для задач обработки цифровых фотографий, редактирования видео, создания контента и других приложений, где важна точная цветопередача. Чтобы гарантировать точное и единообразное представление цветов, они уже откалиброваны фабрично для обеспечения впечатляющей точности цветопередачи (Delta E<2) и однородности цвета (дисперсия однородности < 5%). Для максимально точной обработки и отображения цвета мониторы VP3268-4K и VP2785-4K используют 6-осевую настройку цветов. 14-разрядная цветовая 3D-таблица генерирует обширную палитру в 4,3 триллиона цветов и использует наиболее подходящие тона из значений RGB для плавной цветовой градации. Оба монитора - VP3268-4K и VP2785-4K - также поставляются с функцией защиты контента HDCP2.2 для использования существующих и будущих технологий, а также поддерживают декодирование и воспроизведение контента HDR10 (High Dynamic Range). В дополнение к феноменальным характеристикам цветопередачи эргономичная конструкция мониторов предусматривает функцию автоматического поворота изображения в двух направлениях для индивидуального комфорта и продуктивной работы.



«Мониторы VP3268-4K и VP2785-4K созданы для профессиональных фотографов, создателей контента, видеооператоров, художников компьютерной графии и всех тех, кто имеет дело с требовательными к точности отображения цвета приложениями, - сказал Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. - С появлением этих двух моделей мы расширяем число устройств с поддержкой 4K UHD, а также добавляем поддержку HDCP2.2 и HDR10 в нашу линейку профессиональных мониторов серии VP, предоставляя клиентам все инструменты, необходимые, в первую очередь, для выполнения задач, связанных с профессиональной обработки изображений и видео».



Монитор VP3268-4K 4K UHD имеет элегантный безрамочный (с четырех сторон) дизайн корпуса и обеспечивает 99% охват sRGB. Другие примечательные функции включают в себя «картинку в картинке» (PIP), «картинку рядом с картинкой» (PBP), а также недавно добавленный режим фильма (Film Mode) для плавного воспроизведения видео. Также имеются встроенные динамики с технологией SoniсMode для впечатляющего воспроизведения мультимедиа с эффектом присутствия.



По сравнению с другими мониторами серии VP модель ViewSonic VP2785-4K имеет более широкий охват цветовой гаммы - 99% цветового спектра Adobe RGB и 96% покрытия цветов DCI-P3. Благодаря встроенному датчику подсветки VP2785-4K способен стабилизировать цвет всего за три минуты, поддерживая стабильную яркость Adobe RGB и sRGB в течение более длительных периодов времени и сокращая время прогрева до нескольких минут вместо обычного получаса (такое время обычно требуется монитору для стабилизации яркости, цветности и характеристик тона).



Монитор VP2785-4K проходит контроль точности с экранными цветопробами по методике Fogra, что делает его идеальным выбором для любых приложений с широкой цветовой гаммой. Обладая элегантным и современным дизайном, VP2785-4K также оснащен портативным портом USB 3.1 Type C, совместимым с различными устройствами, включая MacBook. В числе других функций - встроенный датчик освещения для энергосбережения, переключатель KVM и два цветовых движка для гибкой работы под двумя настройками цветов одновременно.



В дополнение к упомянутым выше моделям, серия VP мониторов ViewSonic также предлагает удостоенные многочисленных наград модели VP2768 и VP2468 с 27-дюймовым экраном с разрешением WQHD и 24-дюймовым с разрешением 1080p, с функциональностью аппаратной калибровки, 99% цветовым покрытием sRGB и точностью цветопередачи Delta E <2.