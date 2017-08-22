ViewSonic анонсирует флагманский 43-дюймовый монитор с разрешением 4K UHD

22 августа 2017, 11:15

Корпорация ViewSonic объявляет о старте продаж монитора с разрешением 4K Ultra HD — VX4380-4K.

Это флагманская модель в линейке мониторов ViewSonic VX, разработанной, в первую очередь, для использования в сегменте развлечений. 43-дюймовый монитор обеспечивает невероятную четкость изображения и способен удовлетворить потребности самых взыскательных профессиональных пользователей. Новинка подходит для видеоигр и домашних развлечений, а также работы с графикой, фото и видео.

Матрица VX4380-4K выполнена по технологии SuperClear IPS, что позволяет передавать реалистичное изображение вне зависимости от угла обзора, а 10-битный цвет делает цветопередачу более живой и передает все богатство оттенков.VX4380-4K поддерживает функцию PBP (кадр-за-кадром), с помощью которой пользователь может выводить до четырех источников с разрешением Full HD одновременно на один экран. Параллельное использование нескольких устройств, например, ноутбуков, никогда не было настолько удобным. Дополнительная функция PIP (кадр-в-кадре) обеспечивает расширенную гибкость в работе. Кроме того, в модели VX4380-4K реализованы технологии Flicker Free, исключающая мерцание монитора, и Blue Light Filter, уменьшающая излучения синего света, что обеспечивает существенное снижение нагрузки на зрение.Порты DisplayPort, HDMI, DisplayPort и USB 3.0 обеспечивают гибкие возможности подключения и совместимость с различными устройствами для работы, просмотра видео и игр. Кроме того, вход и выход DisplayPort поддерживает DaisyChain из нескольких дисплеев. Другие доступные интерфейсы включают в себя два HDMI 1.4, mini-DisplayPort и аудиовыход. Два встроенных динамика по 7 Вт подчеркивают исключительную четкость изображения стереозвуком, сравнимым с мультимедийными системами.