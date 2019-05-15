VG2455, VG2755, VG2755-2K и VP2458 - новые модели ViewSonic VP и VG-серии

15 мая 2019, 9:15

Корпорация ViewSonic выпустила новые мониторы VP и VG-серии, отличающиеся инновационным дизайном и эргономикой, а также современными технологиями, которые повышают продуктивность работы и обеспечивают превосходный пользовательский опыт.



Разработанные мониторы представлены следующими моделями: VG2455, VG2755, VG2755-2K и VP2458. Благодаря современным интерфейсам подключения и улучшенной эргономике, новые мониторы VP и VG-серии представляют собой производительные устройства, идеально подходящие для применения в корпоративном или государственном секторе, а также для пользователей, занимающихся постобработкой мультимедиа, финансовым обслуживанием, программированием и техническим проектированием, которым необходима поддержка многозадачности и свободная рабочая зона.



Модели VG2455, VG2755 и VG2755-2K - это мониторы с подключением USB-C и с разрешением FHD и QHD (для модели VG2755-2K). Мониторы серии VG55 поставляются с подставкой для удобного монтажа тонких клиентов и органайзером для прокладки кабелей, что освобождает рабочее пространство. Соединение USB 3.1 Type-C обеспечивает необходимую мощность питания, а также передачу видео- и аудиоданных по одному кабелю. Это удобно и избавляет от лишних помех на рабочем месте. Технология панели SuperClear IPS обеспечивает широкий угол обзора и яркие цвета, а трехсторонняя безрамочная конструкция панели повышает удобство просмотра при комбинировании нескольких мониторов. Для повышения продуктивности эргономичная конструкция предусматривает широкий спектр настроек для максимального комфорта, включая поворот в двух направлениях, разворот, регулировку высоты и наклона экрана. Обладая возможностью наклона на 40 градусов, эти мониторы идеально подходят для пользователей, которые предпочитают работать стоя, а также для тех, кто любит использовать экран для групповых обсуждений. Наряду с USB 3.1 Type-C, дополнительные возможности подключения включают порты HDMI, DisplayPort, VGA и USB 3.0.



VP2458 - 24-дюймовый эргономичный монитор с разрешением Full HD, разработанный для профессионального использования на предприятиях. 100% цветовой охват sRGB и точность цветопередачи Delta E <2 обеспечивают качественное воспроизведение цветов, а технология панели SuperClear IPS позволяет получить широкий угол обзора и невероятно яркие цвета. Четырехсторонняя безрамочная конструкция VP2458 означает рабочую область без границ для любой творческой деятельности. Широкие возможности подключения включают порты VGA, HDMI и DisplayPort, позволяющие подсоединять различные HD- и аналоговые устройства.

Мониторы поставляются в экологически чистой, биоразлагаемой упаковке на бумажной основе, что сокращает расходы на переработку и снижает негативные экологические последствия. Простая в установке, быстросъемная подставка с удобной ручкой для переноски обеспечивает легкую установку и подготовку к работе, а возможность организации кабелей делают рабочее место аккуратным и свободным от помех. Простое в использовании интегрированное средство подключения тонких клиентов позволяет устанавливать клиентские модули на задней панели монитора, не нарушая эргономичный дизайн, что делает данные мониторы идеальными устройствами для развертывания в облачных средах.