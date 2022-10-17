ViewSonic расширяет линейку игровых мониторов новой серией OMNI

17 октября 2022, 16:15

Компания ViewSonic аннонсирует серию мониторов ViewSonic OMNI — новую линейку мониторов, предназначенную для начинающих и казуальных геймеров.

Новейшие модели мониторов ViewSonic из серии OMNI VX2416 и VX2716 — это экономичные устройства, обеспечивающие мощную производительность и четкое и плавное взаимодействие во время работы и игр.

ViewSonic Gaming — это обширная линейка игровых мониторов, созданная для всех типов игроков и игрового процесса. Она состоит из уже зарекомендовавшей себя серии ELITE и новой серии OMNI. Мониторы ELITE отличаются минималистичным дизайном, высочайшими техническими характеристиками и инновационными технологиями. Мониторы OMNI с диагональю от 17 до 34 дюймов призваны обеспечить каждому игроку выдающуюся графическую производительность для превосходно плавного игрового процесса, независимо от игрового опыта или жанра игры. Эти качественные устройства поставляются по доступным ценам, предоставляя широкой аудитории больше возможностей для игры.Новые мониторы OMNI VX2416 и VX2716 отличаются разрешением 1920 × 1080 FHD, превосходно низким временем отклика 1 мс (MPRT) и технологией AMD FreeSync, которая обеспечивает яркое и плавное изображение. Устройства серии оснащены двойными встроенными динамиками и разъемами HDMI и Display Port, тем самым предлагая комплексное мультимедийное взаимодействие с захватывающим стереозвуком. Геймерам доступны 24- или 27-дюймовые мониторы для комфортной работы и игр за столом.Основные характеристики мониторов OMNI VX2416 и VX2716Диагональ экрана 24 и 27 дюймов с разрешением FHD 1920 × 1080.Частота обновления 100 Гц, время отклика — 1 мс (MPRT).Поддержка технологии AMD FreeSync.Два встроенных динамика на 2 Вт.Разъемы HDMI и DisplayPort.