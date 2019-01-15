ViewSonic представляет линейку профессиональных мониторов ColorPro

15 января 2019, 10:45

ViewSonic объявила о выпуске линейки профессиональных мониторов ColorPro, а также расширила линейку игровых мониторов, представив модели мониторов серии ViewSonic ELITE.Мониторы ColorPro разработаны для высокой точности цветопередачи и детализации изображения. Все мониторы ViewSonic ColorPro индивидуально откалиброванына заводе-изготовителе для 100% охвата цветовой гаммы sRGB и достижения значения Delta E<2. Они обладают теми характеристиками, которые ожидают от продуктов подобного класса самые требовательные клиенты и профессионалы. Модель VP3481 - первая из линейки мониторов ColorPro, представленных на рынке.ViewSonic ColorPro VP3481 с эффектным безрамочным дизайном представляет собой 34-дюймовый монитор с соотношением сторон 21:9, изогнутым экраном и разрешением WQHD+ (3440x1440). Предварительно откалиброванные настройки цветов со 100% охватом sRGB и Delta<2 повышают качество просмотра, обеспечивая точную цветопередачу, отображение мельчайших деталей и согласованность цветов по всему экрану. Интегрированная функция повышения однородности цвета поддерживает постоянную цветность, а 14-битовая трехмерная справочная таблица позволяет получить палитру из 4,39 триллиона цветов. Совместимость с HDR10 обеспечивает более широкий динамический диапазон с высоким контрастом и интенсивной цветопередачей.Модель VP3481 поставляется с полным набором опций подключения, включая USB 3.1 Type-C, DisplayPort и HDMI. Вход USB Type-C обеспечивает возможность зарядки 60 Вт, а защита контента HDCP 2.2 является стандартной для всех портов для безопасного воспроизведения контента 4K, потоковой передачи и игр.Данная модель подойдет пользователям, которые долго работают или играют. Благодаря частоте обновления изображения 100 Гц и изогнутому экрану VP3481 отлично показывает себя в самых последних игровых хитах или фильмах. Оснащенный встроенными стереодинамиками 5 Вт, он создает эффект погружения. Кроме того, монитор идеально подходит для редактирования видео, разработки контента и других профессиональных приложений, где критична точная цветопередача.ViewSoni ELITE - это новый бренд игровых продуктов премиум-класса. Профессиональные игровые мониторы ViewSonic ELITE имеют минималистичный и практичный геймерский дизайн. Обладая многолетним опытом и технологиями в области производства дисплеев, ViewSonic будет поставлять в линейке ELITE игровые продукты нового уровня, которые соответствуют потребностям современного игрового сообщества.Линейка ViewSonic ELITE включает в себя два новых игровых монитора - XG240R и XG350R-C. Модели XG240R и XG350R-C являются первыми мониторами, совместимыми с программным обеспечением партнеров компании, которое обеспечивает возможности настройки RGB. Благодаря партнерству ViewSonic с ведущими производителями периферийных устройств для ПК, продукты ELITE позволяют игрокам получить полный контроль над своими экосистемами RGB при использовании программного обеспечения этих партнеров - подсветка RGB гармонично синхронизируется с другими игровыми периферийными устройствами и оборудованием.ViewSonic XG240R - это первый 24-дюймовый монитор бренда ViewSonic ELITE с интеграцией настройки RGB. Его характеристики позволяют применять монитор в киберспортивных турнирах. Данная модель имеет разрешение 1080p Full HD, частоту обновления 144 Гц, сверхмалое время отклика 1 мс и технологию защиты от срывов изображения AMD FreeSyn, обеспечивая захватывающие игровые возможности.35-дюймовый изогнутый игровой монитор XG350R-C – флагман в линейке ViewSonic ELITE. Он имеет кривизну 1800R, разрешение WQHD (3440x1440) и оснащен настраиваемой RGB-подсветкой, а также технологией AMD FreeSync для устранения срывов изображения. Кроме того, в мониторе XG350R-C применяется запатентованная технология улучшения звука SonicExpert. Обладая 35-дюймовым изогнутым экраном, XG350R-C обеспечивает более широкое поле зрения, гарантируя, что геймеры никогда ничего не пропустят.Оба этих монитора оснащены разъемами HDMI и DisplayPort, несколькими входами USB 3.0 и встроенными динамиками. Мониторы спроектированы с эргономичными подставками, которые можно поворачивать и наклонять, вращать и регулировать по высоте, благодаря чему геймеры могут комфортно проводить долгие часы в играх.