ViewSonic представляет новые игровые мониторы серии ELITE с технологией NVIDIA

18 июня 2021, 10:45

Компания ViewSonic объявляет о выпуске новых профессиональных игровых мониторов серии ELITE с новейшей технологией NVIDIA Reflex и G-Sync.

Мониторы ViewSonic ELITE XG251G и XG271QG с минимальной задержкой для быстрых ресурсоёмких игр обеспечивают точность и чёткость изображения благодаря большому количеству кадров в секунду (FPS), высокой частоте обновления до 360 Гц и ведущему в отрасли времени отклика — 1 мс (GTG).

Благодаря молниеносному времени отклика профессиональных игровых мониторов ViewSonic ELITE геймер всегда будет на шаг впереди соперников. Модель ELITE XG251G — первый монитор ELITE диагональю 24,5 дюйма с высочайшей скоростью обновления 360 Гц. Модель ELITE XG271QG обеспечивает восхитительно плавную игру при 240 Гц. Оба монитора с возможностями NVIDIA Reflex и G-Sync отличаются поразительно высокой частотой обновления и сверхбыстрым откликом, что обеспечивает непревзойдённую точность игровых движений. Геймеры смогут наслаждаться видом джунглей или ландшафтами других миров с естественной цветопередачей благодаря 99-процентному охвату пространства Adobe и яркостью 400 нт.Экосистема NVIDIA Reflex разработана для уменьшения задержки и времени отклика и призвана обеспечить геймерам тактическое преимущество в виртуальных баталиях. Задержка системы — это время, которое требуется сигналу от периферии (мыши или клавиатуры), чтобы повлиять на происходящее на экране в реальном времени. В динамичных играх отклик и точность особенно ценны, ведь задержки и неточности могут привести к поражению.Встроенная система Reflex Latency Analyzer считывает общую задержку системы и точно измеряет производительность центрального и графического процессоров, чтобы каждое нажатие клавиш считывалось за миллисекунды. Опциональный режим Low Latency увеличивает мощность графического процессора, не ухудшая качество изображения, чтобы геймеры могли использовать настройки производительности по максимуму и наслаждаться кинематографичным изображением.Дизайн новых мониторов выполнен с учетом предпочтений геймеров и содержит элементы ELITE Design Enhancements (EDE), улучшающие эргономичность рабочего места. Небольшие детали, такие как изменяющаяся фоновая RGB-подсветка, скользящий держатель для провода мыши и усиленный крючок для наушников, устранят все отвлекающие от полного погружения в игру факторы. Мониторы отличаются прекрасной эргономикой — их можно наклонять, поворачивать и настраивать по высоте для большего комфорта.Основные характеристики ViewSonic ELITE XG251G:экран диагональю 24,5 дюйма FHD VESA DisplayHDR 400 IPS с антибликовым покрытием;естественная цветопередача с охватом 99% пространства Adobe;высочайшая скорость обновления 360 Гц и время отклика 1 мс (GTG);технология NVIDIA Reflex и G-Sync;комфорт для глаз, сертифицированный TÜV;широкие возможности подключения по HDMI, DisplayPort и USB;эргономичность и элементы ELITE Design Enhancements (EDE).Основные характеристики ViewSonic ELITE XG271QG:экран диагональю 27 дюйма QHD VESA DisplayHDR 400 IPS;великолепное полноцветное изображение с охватом 99 % пространства Adobe;молниеносная скорость обновления 240 Гц и время отклика 1 мс (GTG);технология NVIDIA Reflex и G-Sync;эргономичность и элементы ELITE Design Enhancements (EDE).