ViewSonic оголошує переможців п'ятої премії ColorPro Awards

28 ноября 2024, 0:04

Корпорація ViewSonic оголосила переможців п'ятої премії ColorPro Awards, темою якої цього року стало «Рух» (Momentum).

Цей міжнародний конкурс відзначає найвищі досягнення в креативності, запрошуючи митців досліджувати тему руху через різні форми візуального мистецтва — фотографію, відеографію та цифрове мистецтво. У 2024 році конкурс зібрав 10 461 заявку з понад 100 країн, що підкреслює його значущість для світової мистецької спільноти.

«П’ята премія ColorPro Awards присвячена самій суті творчості — еволюції, енергії та трансформації, — зазначив Оскар Лін, генеральний менеджер підрозділу моніторів ViewSonic. — Кожна робота майстерно розкриває тему "Руху", оживляючи історії про динаміку та відкриття через візуальне мистецтво. За роки проведення конкурсу кількість заявок зросла вп’ятеро, і для нас велика честь представити різноманіття талантів нашої глобальної аудиторії та поділитися їхніми неймовірними поглядами на світ».

Цього року учасників запросили осмислити «Рух» не лише як фізичний процес, але й як емоційний та символічний феномен. Суддів глибоко зворушили потужні візуальні розповіді про стійкість і трансформацію, що демонструють силу та креативність людського духу. Багато робіт використовували рух як метафору, додаючи смислові шари, які знаходили відгук на різних рівнях. Включення цифрових творів розширило межі творчості, зробивши конкурс цього року не лише натхненним, але й складним для суддів — ще одним підтвердженням виняткового таланту учасників спільноти ColorPro.



Головний приз у категорії «Фотографія» отримала робота «Вир» з Чилі — захопливий підводний знімок із дайвером, якого оточує закручений косяк риб. Динамічна композиція передає відчуття колективної енергії, підкреслюючи нескінченний потік життя під водою.



Друге місце посіла робота «Заплив» з Португалії — вражаючий аерофотознімок плавців, які розсікають пінну воду. Це зображення вдало поєднує індивідуальну рішучість із ритмічною синхронністю, символізуючи силу та стійкість людської природи.

Третє місце присудили фотографії «Вершник на схилах вулкана» з Індії, яка зображує наїзника на тлі покритих туманом схилів вулкана Бромо. Цей вражаючий кадр поєднує культурну спадщину з необмеженою силою природи, створюючи яскраву візуальну історію.



Перше місце у категорії «Відеографія» отримав американський короткометражний фільм «Сутність кольору». Ця глибока робота досліджує творчий шлях самопізнання. Динамічні образи та змінні композиції передають складну взаємодію між роздумами та творчим звільненням.

Друге місце дісталося фільму «РУХ – Кінематографічний короткометражний фільм» зі США, який досліджує, як рух формує життя на всіх рівнях. Ця картина показує рух як елементарну силу — від космічного ритму, що рухає зорі й хвилює океани, до творчої енергії, яка перетворює ремесло на мистецтво. Фільм стверджує, що рух — це внутрішній імпульс, який, накопичившись, робить нас непереможними.

Третє місце здобула робота «У русі» з Гонконгу, створена всього за 40 годин до терміну подачі заявок. Перемикаючись між сценами художника та барабанщика у їхніх студіях, фільм демонструє, як наполегливість живить прогрес, розкриваючи, що справжній рух — це не лише постійна дія, але й здатність зупинитися, обдумати та відновити сили.

У категорії «Цифрове мистецтво» переможцем стала робота «Закохані» з Португалії. Ця яскрава композиція із зображенням бабки, яка зависла поруч із квіткою гібіскуса, майстерно передає відчуття руху завдяки тонкій роботі з кольором і деталями. У категорії «Мистецтво алгоритмів» приз глядацьких симпатій отримала робота «Великі хвилі у спокійному морі» з Індонезії. Цей натхненний образ серфера, який зберігає спокій перед гігантською хвилею, став символом стійкості перед обличчям могутності природи.