ViewSonic отримує нагороди за дизайн на iF Design Award 2025

18 марта 2025, 22:50

Компанія ViewSonic була відзначена престижною премією iF Design Award 2025 за винятковий дизайн.



Високу оцінку отримали Mac-сумісний монітор із роздільною здатністю 5K, портативні 16-дюймові монітори зі співвідношенням сторін 16:10, а також рішення для бездротової трансляції екрана ViewShare.

«Нам надзвичайно приємно, що наші інноваційні рішення, такі як монітор ColorPro з роздільною здатністю 5K для творчих професіоналів, портативні монітори для роботи у будь-яких умовах і технологія ViewShare для ефективної співпраці, отримали визнання iF Design Award вже восьмий рік поспіль», — зазначила Бонні Ченг, головний операційний директор ViewSonic. — «Наша місія — надавати комплексні рішення для бізнесу, освіти та розваг з особливою увагою до екологічності».

Цього року премія iF Design Award підкреслила важливість екологічності та функціональності продуктів, і рішення ViewSonic відповідають цим високим стандартам завдяки своєму продуманому дизайну.

Відзначені продукти:

● Монітор ColorPro 5K: точність для креативних професіоналів

Монітор VP2788-5K ColorPro забезпечує виняткову якість зображення з роздільною здатністю 5K (218 ppi), що робить його чудовим вибором для графічних дизайнерів, фотографів і відеоредакторів. Він підтримує покриття 99% колірного простору DCI-P3 і технологію Thunderbolt 4 для підключення кількох пристроїв, що дозволяє зручно організовувати робочий простір. Монітор оснащено енергоефективними компонентами та пакується у повністю перероблювану упаковку.

● Портативні монітори 16 дюймів, 16:10: продуктивність будь-де

Монітори VG1656-2K і сенсорна модель TD1656 мають роздільну здатність 2K, а модель VG1656N — FHD+ з бездротовим підключенням і вбудованим акумулятором. Завдяки співвідношенню сторін 16:10, USB-C підключенню та стильному дизайну зі смарт-чохлом, що виконує роль підставки, вони є ідеальним рішенням для мобільних працівників. Усі монітори сертифіковані за стандартами ENERGY STAR та EPEAT.

● ViewShare: бездротове рішення для спільної роботи

Комплект ViewShare (WPD-900) забезпечує бездротову трансляцію екрана одним дотиком, значно спрощуючи спільну роботу. Сумісність із технологіями Miracast та iOS/macOS забезпечує використання без дротів та створення екологічного робочого середовища. Функція наскрізної зарядки підтримує заряд пристроїв, а сучасний металевий дизайн із текстурованою поверхнею забезпечує стильний вигляд.

Визнання за високі стандарти: iF Design Award Відзначені продукти ViewSonic підтверджують провідні позиції компанії у створенні інноваційних та екологічних рішень.