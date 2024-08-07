Samsung S32DM702U Smart - 4К-монітор з функціоналом smart-TV

7 августа 2024, 16:15

Новий 32-дюймовий монітор Samsung S32DM702U Smart з роздільною здатністю 4К під управлінням операційної системи Tizen, яка перетворює цей пристрій на справжній смарт-телевізор.

Таке рішення буде дуже зручним для тих користувачів, яким потрібне єдине універсальне рішення як для роботи з комп’ютером, так і для мультимедійних розваг та відпочинку, наприклад, для власників невеликих смарт-квартир. Стильний чорний корпус з матового пластику, тонка й майже непомітна рамка навколо матриці, ергономічна конструкція підставки й можливість вішати монітор на стіну – все це робить дану модель відмінним вибором для робочої зони будь-якого варіанта інтер’єру.Samsung S32DM702U Smart оснащений VA-матрицею з роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів з часом відгуку 4 мс, яскравістю 300 ніт, контрастністю 3000:1, частотою 60 Гц та кутами огляду 178˚ в усіх напрямках. Також даний дисплей оснащується вбудованими аудіоколонками потужністю 10 Вт, трьома роз’ємами USB Type-A, одним Type-C з підтримкою заряджання з потужністю до 65 Вт, а також двома портами HDMI. Серед бездротових комунікаційних можливостей цей монітор має сучасні інтерфейси Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 5.Родзинка даної моделі – наявність функціоналу смарт-телевізора, що забезпечується фірмовою вбудованою операційною системою Tizen від Samsung. Для більш зручного користування монітором саме в режимі телевізора в комплекті є сучасний аеропульт з голосовим керуванням, яке дасть змогу користуватися послугами віртуального помічника Bixby. Доступ до YouTube, Netflix, Apple TV тощо гарантують попередньо встановлені відповідні програми.Новий монітор Samsung S32DM702U – відмінне універсальне рішення, що вирізняється якістю, надійністю та багатофункціональністю найвищого рівня.