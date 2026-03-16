Три нові smart-TV ERGO з ліцензійною ОС Google TV

Торгова марка ERGO презентувала три нові моделі смарттелевізорів у серіях 6800 та 7500 зі встановленою операційною системою Google TV.Серія 6800 поповнилась моделлю ERGO 24JHS6800, а до серії 7500 додалися телевізори ERGO 32JHQ7500 та ERGO 40JFQ7500. Кожна з новинок працює під управлінням фірмової операційної системи Google TV, що забезпечує цим телевізорам цілу низку переваг. Крім традиційної надійності, швидкості меню та зручного доступу до безлічі контенту, Google TV дає змогу встановлювати потрібні додатки, користуватися голосовим асистентом за командою «Hey, Google», транслювати на екран вміст смартфона за допомогою функції ChromeCast тощо.Новий телевізор ERGO 24JHS6800 оснащується 24-дюймовою VA-матрицею з роздільною здатністю HD, антибліковим покриттям екрану й підтримкою технологій HDR10, HLG, Dynamic Noise Reduction, Adaptive Luma Control, Low Blue Light і EYECARE 2.0.

Представники серії 7500 – моделі ERGO 32JHQ7500 і ERGO 40JFQ7500 – оснащуються високотехнологічними матрицями QLED з технологією квантових точок, що забезпечує неперевершену насиченість кольорової палітри та неймовірну глибину зображення. За максимальну реалістичність картинки відповідають також функції розширеного динамічного діапазону HDR10 і HLG, а також технологія покращення зображення Neo Vision. Модель ERGO 32JHQ7500 має 32-дюймову матрицю з роздільною здатністю HD, а 40-дюймова матриця телевізора ERGO 40JFQ7500 підтримує з роздільну здатність FullHD.

Всі новинки з обох серій оснащуються повним набором сучасних інтерфейсів підключення, сумісні як з аналоговими, так і цифровими стандартами телевізійного мовлення, а також мають якісний вбудований стереозвук з підтримкою технологій просторового аудіо. Різноманіття діагоналей дозволяє підібрати телевізор в якості додаткового пристрою, наприклад, на кухню, або для заміни основної моделі в спальню чи вітальню. Трирічна гарантія на кожну модель є чудовим підтвердженням високої якості телевізорів ERGO.