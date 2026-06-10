Украина и Латвия заключили соглашение по беспилотникам — Drone Deal

10 июня 2026, 11:45

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым премьером Латвии Андрисом Кулбергсом, с которым подписал Drone Deal.

"Это конкретные вещи для усиления совместной защиты, совместного производства. И важно, что это также экспертиза и опыт Украины для укрепления наших партнеров. Именно такое системное сотрудничество мы строим с теми, кто последовательно поддерживал нас на протяжении всех лет российской войны. Украина заинтересована в том, чтобы в каждом регионе Европы было достаточно защиты от российских угроз", — прокомментировал договоренности Зеленский.



В СНБО Украины уточнили, что это уже шестая Drone Deal, которую подписала Украина с партнерами.

