Украина подписала Drone Deal с Эстонией и Нидерландами

8 июля 2026, 14:45

Подписание состоялось на полях саммита НАТО в Турции. Вначале президент Украины Владимир Зеленский подписал Drone Deal с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, затем — с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Зеленский заявил, что такие соглашения — это не только путь к сотрудничеству, но и "сигнал доверия", поскольку Украина подписывает соглашения с близкими друзьями."Сотрудничество на таком промышленном уровне для нас очень важно, ведь вы лучшие в этой сфере, и мы стремимся сотрудничать", — сказал Михал.Йеттен заявил, что соглашение "позволит учиться друг у друга, обмениваться инновациями и совместно наращивать производство", а это усилит и Украину, и Нидерланды, и НАТО в целом.