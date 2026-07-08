Украина подписала Drone Deal с Эстонией и Нидерландами

Подписание состоялось на полях саммита НАТО в Турции. Вначале президент Украины Владимир Зеленский подписал Drone Deal с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, затем — с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.
Зеленский заявил, что такие соглашения — это не только путь к сотрудничеству, но и "сигнал доверия", поскольку Украина подписывает соглашения с близкими друзьями.
"Сотрудничество на таком промышленном уровне для нас очень важно, ведь вы лучшие в этой сфере, и мы стремимся сотрудничать", — сказал Михал.
Йеттен заявил, что соглашение "позволит учиться друг у друга, обмениваться инновациями и совместно наращивать производство", а это усилит и Украину, и Нидерланды, и НАТО в целом.