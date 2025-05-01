C сегодняшнего дня в Украине будут продавать бензин со спиртом

1 мая 2025, 9:15

Речь идет о биоэтаноле, который уже давно добавляют в бензин в большинстве стран Европы. Например, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Швеции и Нидерландах добавляют 10% биоэтанола.

Для чего это?

Первое – экология. При сгорании биоэтанол выделяет меньше вредных веществ, что помогает уменьшить парниковый эффект и улучшить качество воздуха.

Второе – это обязательства Украины в рамках евроинтеграции.

Третье – снижение энергозависимости. Так Украина сможет уменьшить импорт нефтепродуктов.

Четвертое – поддержка агросектора, поскольку биоэтанол изготавливается из зерновых и сахарных культур.

Из-за этого нововведения ожидается несущественное подорожание топлива на заправках – примерно на 50-80 копеек на литре.



Спирт натягивает воду, что с течением времени снижает качество топлива. Чтобы этого не произошло, нужно чистить бензовозы и резервуары на нефтебазах и АЗС, а также постоянно отслеживать отсутствие воды в них.



Крупные сети АЗС чистят бензовозы и резервуары. А вот на «дешевых» заправках топливо потому и дешево, что они экономят на всем: на системах контроля качества, оборудовании и персонале. Поэтому, чтобы сохранить двигатель автомобиля, по крайней мере ближайшие 2 месяца эксперты советуют избегать дешевых заправок и «бочек».