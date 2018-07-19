19 июля 2018, 11:45

lifecell запускает услугу "Роуминг Онлайн" в более чем 70 странах

Теперь путешествуя из одной страны в другую с услугой «Роуминг онлайн» у вас будет 500 мегабайт на 7 дней в более чем 70 странах мира всего за 150 грн.



Начиная с 25.07.2018 г. у абонентов lifecell появится возможность подключить услугу «Роуминг онлайн» и получить 500 МБ на 7 дней для пользования интернетом еще в 16 странах:



Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Грузия, Израиль, Индонезия, Ирландия, Исландия, Казахстан, Катар, Кувейт, Макао, Пуэрто Рико, Филиппины, Южная Африка.



Напоминаем, что в настоящий момент услуга «Роуминг онлайн» действует в таких странах, как: Австралия, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гернси, Греция, Дания, Джерси, Египет, Ирак, Испания, Италия, Канада, Кипр, Киргизия, Китай, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Малайзия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Польша, Россия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри Ланка, Эстония.



Стоимость услуги - 150 грн.



Подключить услугу можно по номеру: *108*7#

