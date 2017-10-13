13 октября 2017, 9:45

lifecell предоставляет 500 МБ на 7 дней за 150 грн в роуминге

С 12.10.2017 г. подключайтесь к услуге «Роуминг онлайн» и получите 500 МБ на 7 дней для пользования интернетом в следующих странах:



Австралия, Бангладеш, Гернси, Греция, Джерси, Египет, Ирак, Кипр, Киргизия, Латвия, Литва, Малайзия, Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Финляндия, Черногория, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эстония.



Стоимость услуги - 150 грн.



Подключить услугу можно по номеру *108*7#

